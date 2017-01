Võidukas Schempp: selline atmosfäär on suurepärane

Saksamaal Oberhofis toimunud laskesuusatamise MK-etapi ühisstardiga sõidus võidutses kodupubliku suureks rõõmuks Simon Schempp, kellele see oli käesoleval hooajal esimeseks etapivõiduks.

„See oli väga raske finiš ja ma andsin endast kõik,“ tunnistas Schempp intervjuus ERR-ile. „Ma olen võidu üle väga õnnelik.“

Kodupublik toetas maruliselt? „Jah, sellises atmosfääris on väga lõbus sõita,“ sõnas 28-aastane sakslane. „Pealtvaatajad elavad Saksamaa sportlastele kõvasti kaasa ning see on suurepärane.“

Mehed on Saksamaal taas võistlustules reedel, kui Ruhpoldingus on kavas 10 km sprindidistants. Jälitussõit toimub pühapäeval.

Sakslased võtsid oma esimese võidu, nüüd on kavas Ruhpoldingu etapp. Kas saame lisa oodata? „Me loodame,“ naeris Schempp. „Me andsime endast kõik.“