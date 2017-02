ERR Hochfilzenis | Rene Zahkna: hooaja kõige mugavam lasmine praegu pole

Neljapäeval laskesuusatamise MM-il peetaval meeste 20 km tavadistantsil saab üle mitme päeva taas startida meie meestekoondise noorim liige Rene Zahkna, kes viimati käis rajal MM-i avapäeval peetud segateatesõidus. Vahepealsetel päevadel vaid treenida saanud Zahkna oleks ise pigem eelistanud võistelda.

"Pigem oleks tahtnud ikka startida vahepeal. MM-il oled vaimselt ikka nii seadistatud, et saaks startida. Aga pandi ikka nii, et sprindis oli stardis kolm kõige kiiremat sõidumeest. Meil oli kokku lepitud ja kõik olid selle plaaniga rahul, et mina saan siis individuaalvõistlusele," kinnitas Zahkna.

Zahkna sõnul on tal vahepealse nädalaga ärevus järjest rohkem kasvanud, mida lähemale tavadistants on tulnud.

"Oleksin eelistanud muidugi võimalikult palju starte, sest mul on nii välja kukkunud, et mida rohkem starte, seda paremaks sõit läheb. Lihased kuidagi nõuavad võistluskiirust," selgitas noormees.

Zahkna sõnul on lasketreeningud läinud kõikuvalt ning mõnel päev on tunne olnud parem ja mõnel päeval kehvem: "Midagi katastroofilist pole, aga tänavuse hooaja kõige mugavam laskmine pole praegu."

"Kindlasti laskmise osa, mis mul tugevam on, seda tuleb hoida ja sellele rõhku panna. Rada on siin kõrgel ja tuleb jälgida, et kuskil üle ei tõmbaks. Kui korra ära väsitad ennast, siis võistluse jooksul ei taastu kuskil ära," tõi Zahkna välja mõned nüansid.