Tänavune MM oli Norra laskesuusatajatele viimase 20 aasta üks halvemaid

Johannes Thingnes Bö oli kolme hõbemedaliga Hochfilzeni MM-il edukaim norralane. (Foto: Reuters/Scanpix)

Norra on aegade jooksul võitnud MM-idelt 188 medalit, olles selles arvestuses edukaim riik. Neist medaleist 66 on olnud kuldsed, ka selles arvestuses hoiab Norra esikohta, järgneb Saksamaa 61 kullaga.

Seetõttu on norralaste jaoks äsjalõppenud MM läbikukkumine, kuna koondise saagiks jäid "vaid" kolm hõbemedalit ja üks pronks. Viimati jäi Norra MM-il kullata 1999. aastal, toona oli medalisaak veel kesisem – Kontiolahtis alanud ja külma tõttu Oslosse üle kolitud MM-il võideti kolm pronksmedalit.

Alates 1989. aastast, kui peeti esimest korda ühine MM nii meestele kui naistele, on norralased enne tänavust üldse vaid kolm korda kullata jäänud – lisaks 1999. aastale veel ka 1993. ja 1996. aastal, kui mõlemal korral saadi üks hõbe. Seejuures ei maksa unustada, et vahepealsetel aastatel on medalialasid juurde lisandunud. 1997. aastast jagatakse MM-il medaleid jälitussõidus, 1999. aastast ühisstardiga sõidus ja 2005. aastast segateatesõidus.

Norra laskesuusakoondise MM-medalid viimase 20 aasta jooksul (olümpia-aastatel MM-i ei ole):

2017: kolm hõbedat, üks pronks

2016: neli kulda, kaks hõbedat, kolm pronksi

2015: üks kuld, kaks hõbedat, neli pronksi

2013: kaheksa kulda, kaks hõbedat, üks pronks

2012: neli kulda, üks hõbe, üks pronks

2011: neli kulda, üks hõbe, kolm pronksi

2009: neli kulda, üks hõbe, kolm pronksi

2008: kolm kulda, viis hõbedat, üks pronks

2007: kolm kulda, kaks hõbedat, kaks pronksi

2005: viis kulda, üks pronks

2004: neli kulda, kaks hõbedat, kolm pronksi

2003: kolm kulda, üks hõbe, üks pronks

2001: üks kuld, kaks hõbedat, neli pronksi

2000: kolm kulda, üks hõbe, üks pronks

1999: kolm pronksi

1998: üks kuld, kaks hõbedat

1997: üks kuld, kaks hõbedat, üks pronks

Lisaks laskesuusatamise MM-ile toimus sisuliselt samal ajal ka mäesuusatamise MM, kus norralastel ei läinud oluliselt paremini – võideti üks hõbe ja üks pronks, lisaks saadi koguni viiel korral neljas koht, neist Kjetil Jansrud jäi medalist kahe sajandiku kaugusele, Aleksander Aamodt Kilde kolme sajandiku ja Henrik Kristofferssen viie sajandiku kaugusele. Mäesuusatajate kullata jäämine pole niivõrd suur üllatus, kuna kirkaimate medaliteta lõppes nende jaoks ka eelmine MM 2015. aastal.

Tegemist on aga esimese korraga pärast 1991. aastat, kui norralased jäid kullata nii laske- kui mäesuusa MM-il. Arvestades, et vaid paar päeva tagasi avalikustas Norra olümpiakomitee, et nende eesmärk on järgmise aasta taliolümpial PyeongChangis võita 30 medalit, on seis üsna nukker.

"See on väga suur eesmärk, mille poole püüelda," ütles Norra olümpiakomitee talispordijuht Helge Bartnes Norra Rahvusringhäälingule. "See, mida nägime laske- ja mäesuusa MM-il, polnud mõistagi see, mida ootasime. Medalisaak oli kehv, seega pole kahtlustki, et järelejäänud aasta jooksul tuleb kõvasti tööd teha."

Kui kõik võistlused on läbi, analüüsib olümpiakomitee koos alaliitudega lõppenud hooaja tulemusi ning siis loodetakse leida ka põhjus sellele, miks kuldmedalid kättesaamatuks jäid.

"2015 ja 2016 olid meie jaoks head aastat, praegune seis pole muidugi parim. Samas teame, et meil on veel palju sportlasi, kes on võimelised medaleid võtma," sõnas Bartnes.

Palju on räägitud sellest, et sportlaste sooritustele jätsid jälje terviseprobleemid, näiteks laskesuusatajatest olid pikka aega tervisega kimpus Tarjei Bö ja Synnöve Solemdal, haigused on kimbutanud ka Tiril Eckhoffi ja Emil Hegle Svendsenit.

"Kui meie analüüs näitab seda [et kullad jäid terviseprobleemide taha], peame muidugi üle vaatama enda meetodid haiguste ennetamiseks," nentis Bartnes.

Väga suure tõenäosusega ei jää aga Norra kullata sel nädalal Lahtis algavatel suusatamise maailmameistrivõistlustel.