Koukalova võitis Oberhofi sprindi, eestlannad jäid tagumisse otsa

Laskesuusatamise MK-etapil Oberhofis teenis Gabriela Koukalova naiste sprindis teise järjestikuse võidu. Eestlannad jälitussõitu ei pääsenud.

Ideaalsed tuuletingimused tiirus ja tugev rada andsid võimaluse headele suusatajatele. Esimesena startinud eelmise hooaja MK-sarja üldvõitja, tšehhitar Gabriela Koukalova, jõudis ka esimesena finišisse, olles parim teisel järjestikusel etapil.

Sarja üldliidri Laura Dahlmeieri puudumisel on nii Koukaloval kui teiseks tulnud Kaisa Mäkäräinenil homses jälitussõidus võiduga võimalik tõusta MK-sarja üldliidriks. Kolmanda koha teenis üldarvestuses neljandat kohta hoidev Marie Dorin Habert. Pika pausi järel taas võistlusradadele naasnud Darja Domratševa sai kahe möödalasuga 37. koha.

"Siin võita on suur nauding, kuna Oberhof on laskesuusatamises üks olulisemaid võistluspaiku. See on väga tore ja olen väga õnnelik. Selle hooaja peamine eesmärk oli Nove Mesto MK-etapp ja samuti on tähtis MM Hochfilzenis - tahan olla seal tugevaim," sõnas Koukalova ETV spordiuudistele.

Parima eestlannana sai Kadri Lehtla ühe eksimusega 69. koha, Kristel Viigipuu oli 88. ja Grete Gaim 89.

Ainsa eestlasena tuleb homsetes jälitussõitudes starti seega Kalev Ermits.