VAATA UUESTI | Šipulin võitis meeste tavadistantsi, Rene Zahkna 60.

Itaalias Anterselvas peetaval laskesuusatamise maailma karika etapil võitis meeste 20 km tavadistantsi venelane Anton Šipulin, kes eksis korra kolmandas tiirus ja saavutas kindla esikoha.

Teiseks tuli MK-sarja üldliider Martin Forcade (2; +41,0) ja vähem kui minutiga kaotas võitjale ka ukrainlane Serhi Semenov (1; +56,8).

Kaheksa hulka jõudsid veel norralane Ole Einar Björndalen (1; +1.04,9), sakslane Simon Schempp (2; +1.09,8), bulgaarlane Krassimir Anev (1; +1.15,6), venelane Maksim Tsvetkov (1; +1.28,7) ja tšehh Michal Krcmar (1; 1.29,8).

Eestlastest keegi punktikohale ei pääsenud, parimana tuli 60. positsioonile Rene Zahkna (2; +6.05,2). Kauri Kõiv sai 69. (4; +6.27,5) ja Roland Lessing 82. (6; +7.57,0) koha.

MK-üldarvestuses on Fourcade'il liidrina 784 punkti. Šipulin on täpselt 500 punktiga teine ja Schempp 486 punktiga kolmas. Eestlastest on Kõiv 20 punktiga 61.

Enne võistlust:

MK-sarja üldliider, prantslane Martin Fourcade läheb rajale numbri all 28. Stardis on ka kolm eestlast: Kauri Kõiv (number 37), Rene Zahkna (77) ja Roland Lessing (101). Kokku on stardinimekirjas 108 laskesuusatajat.

Viimane 20 km individuaaldistants oli kavas hooaja esimesel MK-etapil Rootsis Östersundis, siis edestas Fourcade norralast Johannes Thingnes Böd ning valgevenelast Vladimir Tšepelinit. Viie päeva eest Ruhpoldingus toimunud jälitussõidus jättis Fourcade poodiumi madalamatele astmetele Emil Hegle Svendseni ja Michal Krcmari.

MK-sarja üldarvestuses on Fourcade’il koos 730 punkti, teisel kohal oleval sakslasel Simon Schemppil on 446 silma ja kolmandal kohal oleval venelasel Anton Šipulinil 440 punkti. Schempp läheb täna rajale numbri all 30 ning Šipulin numbri all 33.