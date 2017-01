TÄNA OTSE (15.05) | Kes vääraks Anterselvas Fourcade’i ülemvõimu? Stardis kolm eestlast

Martin Fourcade (Foto: AFP/Scanpix)

MK-sarja üldliider, prantslane Martin Fourcade läheb rajale numbri all 28. Stardis on ka kolm eestlast: Kauri Kõiv (number 37), Rene Zahkna (77) ja Roland Lessing (101). Kokku on stardinimekirjas 108 laskesuusatajat.

Viimane 20 km individuaaldistants oli kavas hooaja esimesel MK-etapil Rootsis Östersundis, siis edestas Fourcade norralast Johannes Thingnes Böd ning valgevenelast Vladimir Tšepelinit. Viie päeva eest Ruhpoldingus toimunud jälitussõidus jättis Fourcade poodiumi madalamatele astmetele Emil Hegle Svendseni ja Michal Krcmari.

MK-sarja üldarvestuses on Fourcade’il koos 730 punkti, teisel kohal oleval sakslasel Simon Schemppil on 446 silma ja kolmandal kohal oleval venelasel Anton Šipulinil 440 punkti. Schempp läheb täna rajale numbri all 30 ning Šipulin numbri all 33.