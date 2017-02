Haigusega kimpus olnud Treier tahab uuesti pääseda koondisesse

Hetkel Eesti laskesuustatamise koondise taustajõududes märkimisväärset rolli kandev Jan Treier soovib järgmisel hooajal teha tagasituleku tippsporti. Viimastel aastatel varjutas 25-aastase Treieri sportlike saavutusi saladuslik hingamisteede haigus.

Kui endine tippsportlane Indrek Tobreluts veab hunt kriimsilma üheksa ameti deviisi all laskesuusatajate maailmakarika etappidel võistlevat koondist, siis astme võrra madalamal IBU karikasarja etappidel on kandev roll Jan Treieril. Lisaks paljudele ametitele suusaraja kõrval, nagu näiteks määrdemees, logistik ja kokk on ta ka selga visanud püssi ja jalga pannud suusad ning teinud kaasa kolmel IBU karikaetapil, kuid seda mitte sportlikust entusiasmist. Võistlustel osalemine oli sunnitud käik, et säilitada rahvusvahelise alaliidu toetus. Poolteist nädalat tagasi 25-aastaseks saanud Jan Treierit vaevab paljude tippatleetide hirm astma.

"Juuli oli veel edukas, kuid augustis hakkas kimbutama meeletu väsimus," ütles Treier ETV spordisaatele. "Käisin erinevaid arste mööda, aga keegi täpselt ei osanud midagi öelda. Kuna treener Ilkka on ise ka astmaatik nagu mina, siis saatis ta mind Soome enda tutvuste kaudu arsti juurde ja tuli välja, et see kunagi väljaravimata mükoplasmaviirus tegi karuteene. Neli-viis aastat tagasi olin juunioride klassis kõva sõidumees, kuid viimasel ajal on suusk olnud mul päris lahja. Ainult tänu laskmisele sain tiimi, kuid ise rahul ei olnud. Tänaseks päevaks on sõiduvorm kõvasti paranenud ja loodan järgmine aasta poistele konkurentsi pakkuda."

Viimasel kahel nädalal Austrias toimunud MM-il oli ta ametis määrdemehena, kuid olümpiahooajal loodab ta rivis olla sportlasena ja mitte lihtsalt niisama. "Ma tundsin, et 80. koht MK-l ei rahulda kindlasti, vaid tuleb asjad korda teha ning tahaksin ikkagi kõrges mängus kaasa lüüa," tõdes Treier. "Kui sain teada, et ma ei tohi kolm-neli kuud võistelda, siis oli vaja teha otsus, kas olla Eestis, käia õhtul korra trennis ja teha mingit tööd, või minna hooldemeheks IBU Cupile. Kuna arvestasin, et tulen sporti tagasi, siis igapäev 30-40 km sõita on kindlasti etem, kui Tallinnas olla, pealegi polnud ma kindel, kas Eestis üldse lund on."

Jan Treier on osalenud seitsmel MK-etapil ning tema parimaks on seni eelmisel talvale USA-s teenitud 71. koht. Tagasituleku motivaatoriks on sellised tulemused selgelt ületada. "Eesmärgiks on olla mitte kõige nõrgemaks meheks koondises," sõnas Treier. "Kindlasti tahaks saada heasse sõiduvormi ja miks mitte teha 20 kilomeetris hea tulemus. Lasta ma oskan ning kui saaks sõidu ka tasemele, siis oleks kõik võimalik."