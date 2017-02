TÄNA OTSE | Hochfilzeni MM-il läheb meeste sprindis rajale kolm eestlast (ETV kell 15.35)

Roland Lessing (Foto: Joosep Martinson)

Hochfilzenis jätkuval laskesuusatamise MM-il on laupäeval kavas meeste 10 km sprindidistants, mis jõuab algusega kell 15.35 ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel ka Eesti televaatajani.

Kommenteerivad Alvar Tiisler ja Margus Ader.

103 võistleja hulgas on stardinimekirjas üles antud ka kolm Eesti meest, kui numbri alla 33 läheb rajale Kauri Kõiv, särginumber 66 on Roland Lessingul ja number 98 on Kalev Ermits.