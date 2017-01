Alguse šokist taastunud Talihärm: kaotada polnud midagi

Johan Talihärm (Foto: Joosep Martinson)

10km pikkuse sprindiraja läbis Talihärm +1.45,4 kaotusega võidu võtnud Andreas Dahloe Waernesile, kes seadis päeva tippmargiks 25.45,2 (2). Kui teise tiiru läbis Talihärm nulliga, siis esimeses tiirus tuli noormehel vastu võtta lausa neli möödalasku.



“Esimeses tiirus oli tuul kõvem kui ma lootsin, nii et ma ei teinud enne laskmist vajalikke parandusi ja selle nahka see laskmine läks. Tänane plaan oli mul tegelikult, et alustan kontrollitult ja teen esimese tiiru kindla peale hea laskmise, aga kohe neli möödalasku tõmbas motivatsiooni maha küll. Pärast nelja trahviringi aga ei õnnestunud head rütmi tagasi saada. Rajal kuulsin treenerilt, et sõidukiirus on hea ja mõistsin, et kiire ja puhta laskmise korral on võimalus kõrgesse mängu tagasi tulla, sest ka eesotsa mehed lasid palju trahve. Teadsin, et kaotada pole midagi ja andsin märkide pihta kiiret tuld. Tuligi kiire null,” rääkis Talihärm, kes möönab, et oleks ta lamadestiiru hästi teinud, oleks ta end täna päris kõrgelt kohalt leidnud. “Aga oleksid ei maksa laskesuusas midagi ja tänasega võin võrdlemisi rahule jääda. Emotsioon on hea ja eriti hea meel on selle üle, et jõudsin viimast ringi tugevasti sõita. Eestikatel oli nii, et viimane ring läks juba päris raskeks. Täna aga tundsin, et hoolimata 1700 m kõrgusest käib õhk päris hästi läbi.” Tähele tasub panna ka, et Talihärm läbis püstitiiru päeva kolmanda ajaga.



Lisaks Talihärma heale sõidule saavutas täna punktikoha ka Rene Zahkna, kes +2.28,9 (4) kaotusega teenis välja viimase punktikoha ehk 40. koha. Tarvi Sikk täna 93. (+5.26; 5).



Meeste järgmine IBU karikasarja võistlusstart on kavas 7. jaanuaril, mil sõidetakse taas 10 km sprindietapp. Just selle sprindietapi järel selguvad ka 8. jaanuaril jälitussõidu startijad.