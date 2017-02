TÄNA OTSE (15.35) | Laskesuusatamise MM jätkub naiste sprindiga, stardis kolm eestlannat

Kristel Viigipuu (Foto: Joosep Martinson)

Tänavusel hooajal on sprindiarvestuses näidanud parimat minekut soomlanna Kaisa Mäkäräinen, kes läheb rajale numbri all neli. Stardist ei puudu ka prantslanna Marie Dorin Habert (numbri all 1) ning tšehhitar Gabriela Koukalova (number 96).

Eestlannasid on täna võistlustules kolm: Johanna Talihärm (27), Kadri Lehtla (72) ning Kristel Viigipuu (84). Kokku on stardis 101 naist. Jälitussõit, kuhu pääsevad 60 parimat, toimub pühapäeval.