Roland Lessing: Oberhofi trass sobib eestlastele

Laskesuusatamise maailma karika sari jätkub Saksamaal Oberhofis, kus homme sõidavad mehed sprinti. ETV2 otseülekanne algab kell 15.05.

Aastate jooksul on eestlased olnud Oberhofis suhteliselt edukad. "Ma usun, et trass on eestlastele veidike sobivam ja aasta alguses ka... tasahilju need eestlaste vormid hooaja keskel paranevad," sõnas ERR-ile koondise kogenuim Roland Lessing.

Talle meeldib, et rada on suhteliselt konkreetne. "Suur tõus ja rahulik raskumine. Ei ole väga kurvitamist," kirjeldas Lessing. "Ohutu ja pakub laskumisel taastumisvõimalust rohkem. Kui on kurvilisem, siis eestlased oma tugevusega just rajal pole hiilanud. Kui taastud ja saad rohkem puhata, jõuad tõusul rohkem."

Lasta Oberhofis kõige kergem ei ole. Võistlusi segavad ka heitlikud ilmaolud ja mullu tuli etapp koguni ära jätta. "Lasketiir siin väga kerge ei ole. Tuleb hästi pikalt tiiru, töö pealt," sõnas Lessing.