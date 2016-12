Laskesuusatamise EMV sprindidistantsil võidutsesid Talihärm ja Remmelg

Johanna Talihärm (Foto: Tairo Lutter/Scanpix)

Talihärm läbis 7,5 km pikkuse distantsi ajaga 22.40 (0+1), tema järel tuli hõbemedalile Eveli Saue (+0,30; 0+1), pronksmedalile tuli Olga Poltoranina (+0,39; 0+2).

Kui Talihärm tundis viimastel MK-del korralikku väsimust, siis kodusolek on talle hästi mõjunud. “Vahepealne väike puhkus on olnud hea, suutsin täna raja piisava kiirusega läbi sõita. Kodus on väga hea võistelda – omad inimesed raja ääres annavad palju energiat juurde ja tänangi kõiki kaasaelajaid, kes täna raja ääres olid,” rääkis värske Eesti meister. Tiirudes eksis Talihärm vaid korra, lastes lamades nulliga ning püstitiirus üks möödalask. “Otepää tuuline tiir oli täna veel tuulisem ning püstitiirus pidin korralikult võitlema, et märgid maha saada ja viimane märk jäigi püsti ja tuli minna trahviringile,” sõnas Talihärm.

Meestest võttis seitsmesekundilise eduga Kalev Ermitsa ees meistritiitli Martin Remmelg, kes läbis 10 km sprindiraja ajaga 25.56, tiirudes eksis noormees vaid korra (0+1). Kalev Ermits sai hõbemedali (+0,7; 1+2), pronksmedali sai kaela Roland Lessing (+0,24; 0+3).

Remmelg jääb tänase võistlusega rahule. “Eriti rahule jäin laskmisega, sest olud olid küllaltki tuulised ja oli keeruline. Füüsiline seisund on samuti parem kui hooaja alguses ja võin tänasega rahule jääda. Võistlema läksin mõttega teha hea sooritus ja alles viimasel ringil tuli mõte, et esimene koht on täiesti käeulatuses,” sõnas Remmelg ja lisas: “Usun, et ka homme tuleb äärmiselt põnev võistlus ja annan endast kõik, et täna võidetud positsiooni hoida.”

Neljapäeval selguvad Eesti meistrid jälitussõidus. Võistlus algab kell 11.00 ja on pealtvaatajatele tasuta.

Kõikide vanusegruppide võitjad:

N13 – Solvita Malina

M13 – Ivar Všivtsev

N15 – Viktorija Romanova

M15 – Markus Epner

N17 – Ksenja Pribõlovskaja

M17 – Maksim Fomin

N19 – Anneliis Viilukas

M19 – Kristo Siimer

N21 – Susan Külm

M21 – Vladislavs Nedaivodins (Läti)

M40 – Janno Pärt

M50 – Janis Neimanis

M60 – Rafik Azizabajev

M harrastajad – Juri Širokov