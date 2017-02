Jürgen Klopp: Björndalen on läbi aegade üks paremaid sportlasi

Ole Einar Björndalen enda kõige värskema medali, Hochfilzenis jälitussõidus võidetud pronksiga. (Foto: Reuters/Scanpix)

Eesti jalgpallikoondislase Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli peatreener Jürgen Klopp avaldas Norra telekanalile TV2, et on suur talispordi-, eelkõige laskesuusafänn ja tema eriline lemmik on laskesuusatamise elav legend Ole Einar Björndalen.

TV2 intervjueeris Kloppi jalgpalliteemadel, kui sakslane teatas ühtäkki, et armastab väga talisporti, eriti aga laskesuusatamist. "Ma pole seda ise kunagi proovinud," alustas Klopp. "Ei, tegelikult pole see õige. Ühe korra olen proovinud, sest olen pärit Saksamaa talispordipiirkonnast Schwarzwaldist. Igatahes on Ole Einar Björndalen minu arvates läbi aegade üks paremaid sportlasi."

43-aastane Björndalen võitis pühapäeval Hochfilzenis jälitussõidus pronksi, see oli tema karjääri 45. MM-medal ja üldse 58. tiitlivõistluste medal. "See on täiesti uskumatu. Ta on vist umbes minuvanune?" küsis 49-aastane Klopp. "Mul on nende meeste (laskesuusatajate – toim) vastu väga suur austus ja püüan võistlusi jälgida nii palju kui võimalik."

Björndalen pole eriline jalgpallifänn, kuid tuntud peatreeneri sõnad tõid talle naeratuse näole. "Väga tore on sellist asja kuulda. Võib-olla peaksin temaga kunagi kokku saama," muigas Björndalen.

Koondisekaaslane Tarjei Bö on aga jalgpalliga rohkem kursis, tema lemmikklubi on Manchester United. "Ma pole küll Liverpooli fänn, aga kui Klopp oleks mind kiitnud, oleksin pilvedesse tõusnud," sõnas Bö. "Björndaleni populaarsus läheb kaugele üle Norra piiri, usun, et ta võib mujal olla veelgi populaarsem kui Norras. See on ülilahe, et Premier League’i treener jälgib Ole Einari tegemisi!"