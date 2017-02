ERR Hochfilzenis | Tobreluts: Kauri tegi peaaegu perfektse võistluse

Laskesuusatamise MM-il Hochfilzenis jõudsid meeste 10 km sprindist pühapäevasesse jälitussõitu nii Kauri Kõiv kui Roland Lessing.

Mõlemad lasketiirud puhtalt läbinud Kõiv sai 29. koha, kaotades maailmameistriks tulnud Benedikt Dollile 1.26,4. "Kauri tegi peaaegu perfektse võistluse. Väike äpardus oli rajal, millega kaotas umbes 13 sekundit, aga sellest hoolimata väga hea sõit," kiitis Eesti koondise lasketreener Indrek Tobreluts intervjuus ERR-ile. "Hooldemehed tegid täna väga head tööd, suusad olid perfektsed, kõik toimis."

Lessing eksis esimeses tiirus kahel ja teises ühel lasul, lõpetades 52. kohaga, kaotust võitjale 1.59,3. "Rolandi puhul lamadestiirus kaks eksimust olid väga lähedal, jäid pisut allapoole," rääkis Toberluts. "Nagu võistlus näitas, olid päris paljud hädas, kuigi olud olid suhteliselt stabiilsed ja head, aga on näha, et tiitlivõistlustel hakkab see mentaalne pool rohkem rolli mängima ja sellistes tingimustes tänagi kaks-kolm trahvi ei olnud veel mingisugune katastroof. Roland tegi väga hea sõidu."

Kolmanda eestlasena oli rajal sügisese viirushaiguse järel vormi otsiv Kalev Ermits, kes pidi käima kolmel trahviringil ja sai 78. koha. "Ega ta peale finišit rõõmus ei olnud. Selge, et mõne päevaga mingit imet ei juhtu. Ta ei tunne ennast nii, nagu tahaks ja nagu on varem tundnud," nentis Tobreluts. "Ta on oma sõidukiiruselt praegu teatavatel põhjustel oma tasemest natuke kehvem, midagi pole teha, selline seis on. Laskmise kohapealt, lihtsalt oligi nii väsinud püsti, et füüsiliselt oli raske lasta. Eks see on sellest seisundist tingituna."

Mida oodata homsest jälitussõidust? "Kaotused olid väikesed, homme on suurem rõhk laskmisel ja loomulikult loodame, et meie poisid saavad hakkama," lausus Tobreluts. "Kauri on näidanud viimastel päevadel ka treeningutel head kindlust, vaatame. Homme on uus päev ja nagu näete, siin meestel, kes lasevad nulle söögi alla ja söögi peale, tekib see närv ja lähevad kolmele trahviringile nii et silm ka ei pilgu. Seda me ei tea, mis homme juhtuma hakkab, lihtsalt loodame parimat."