20 aastat sportlasena MK-sarjas kaasa löönud Indrek Tobreluts on koondise taustajõudude süsteemis tänasel päeval mees kui orkester. Formaalselt on ta lasketreener, samuti abistab suuskade testimisel, on vajadusel autojuht ja tihti ärkavad sportlased hommikul üles ning näevad, et Indrek Tobreluts on neile keetnud valmis pudru ja katnud laua.