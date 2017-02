Ader mõistaks Dahlmeieri lõpetamist: sporti ei pea elu lõpuni tegema

Hochfilzeni maailmameistrivõistlustel viis kuldmedalid öelnud Saksamaa laskesuusataja Laura Dahlmeier on andnud mõista, et biatlon pole tema jaoks kõik ja võib Pyeongchangi olümpia järele karjäärile punkti panna.

Sarnaselt käitus ka mõned aastad tagasi teine Saksamaa laskesuusatäht Magdalena Neuner, kes oli lõpetamise hetkel just äsja 25-aastaseks saanud, kuid juba kahekordne olümpiavõitja ja lausa 12-kordne maailmameister.

ERR-i laskesuusakommentaator Margus Ader säärases käitumises midagi traagilist ei näe ja mõistab, et eelkõige just naissportlastel on elus ka muud sihid.

"Naised, kui on 25. eluaastaks kõik saavutanud, siis tuleb elus ka järgmisi sihte seada ning pere ja lapsed võiks ikka ülimalt olulised olla," sõnas Ader intervjuus Vikerraadiole. "Kui sa tõesti oled võitnud kõik, mis võimalik võita nagu Magdalena Neuner seda tegi."

"Ma olen veendunud, et see oleks tore ja see oleks midagi, mis annaks kõigile tippsportlastele tulevikuks teistsugusema vaate - sporti ei pea elu lõpuni tegema, vaid võib ikkagi lõpetada ka parimas eas ja suuremas tipus, kust lihtsalt edasi minna pole enam mõtet sellepärast, et kõik on tehtud."

Hetkel 23-aastane Dahlmeier pole küll ise pere loomisest avalikkuses rääkinud, küll aga on üks tema kirgi mägironimine ja Saksamaa ajakirjanike arvates võib laskesuusatäht tulevikus just sellele tegevusele rohkem tähelepanu pöörata.