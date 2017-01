Fourcade dramaatilistest lõpumeetritest: kodupublik aitas sakslased võidule

Laskesuusatamise MK-sarja üldliider, prantslane Martin Fourcade pidi Saksamaal Oberhofis toimunud ühisstardiga sõidus leppima kolmanda kohaga. Tema ees võtsid kaksikvõidu sakslased Simon Schempp ja Erik Lesser.

Lesser ja Fourcade viskusid finišijoonele koos, fotofiniš andis teise koha sakslasele. „Ma olin lihtsalt väsinud, sest kulutasin kolmandale lasketiirule järgnenud kahes trahviringis palju energiat,“ sõnas Fourcade intervjuus ERR-ile võistluse viimaste minutite kohta.

„Ma võitlesin nii kõvasti, kui suutsin, aga ma usun, et kodupublik motiveeris sakslasi võiduni,“ arvas MK-sarja üldliider. „Ma pean neid õnnitlema, nad olid lihtsalt veidi kiiremad.“

Püstitiirud on sinu jaoks kujunenud probleemiderohkeks? „Jah, esimeses püstitiirus olin väga kehv,“ tunnistas prantslane. „Viimane lasketiir õnnestus paremini ja ma olen selle üle õnnelik.“

Laskesuusatamise MM-ini Hochfilzenis on jäänud üks kuu. Kas sa usud, et suudad samas vormis jätkata? „Jah, ma arvan, et mu vorm on hea ning ma sõidan järjest kiiremini.“