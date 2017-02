ERR Hochfilzenis | Kauri Kõiv: ei saanud sõiduvormi nii heaks, kui lootsin

Kauri Kõiv (Foto: ERR)

„Hooajale tagasi vaadates tulid sõidud enam-vähem välja, eks siin mõned asjad jäid kripeldama – sprindis oleks võinud püsti jääda," tõdes Kõiv ERR-ile. "Tagasi vaadates ei saanud seda sõiduvormi nii heaks, kui ma lootsin. MM-i ettevalmistuslaager oligi mõeldud, et sõitu natukene kiiremaks saada, kuna ma olin ka aasta alguses haige.“

„Laskmise pool õnnestus, sõit võib-olla natuke kruttisin üle. Oli siin näha enamustel võistlustel, et viimased ringid kukkusid ära. Praegu koju, väike phkus ja siis on Pyeongchangi prooviolümpia. Kindlasti olen stardis Eesti IBU karikavõistlustel, kus tahaks hea tulemuse teha.“

Naiste seas sõitis individuaalselt parima tulemuse välja Johanna Talihärm, kes oli 15 kilomeetri tavadistantsil 57s. Enam jääb aga meelde südikas vahetus teatesõidus.

„Kindlasti ma ei tulnud siia sellise ettevalmistusega ja sellises seisus, nagu peaks MM-ile tulema," tunnistas Talihärm. "Kahjuks tulin otse koolist ja minu kool asub teisel pool maakera. Saab rahule jääda sellega, et ma võtsin väga raskest seisust ennast kokku mõlemal korral. Alguses oli mul ajavahe ikkagi väga sees ja ma ei olnud heas seisus, tulin ikkagi ja tegin ära.“

„Kui sa tead, et sa ei ole tippvormis, on rajale minna väga raske," sõnas Talihärm. "Sa tead, et pole võimeline võitlema kohtade eest, mille eest tahaksid. See nõuab päris palju kokkuvõtmist ja arvan, et selles osas sain hakkama.“

Eesti laskesuusatajate jaoks jätkub MK-sari kahe nädala pärast eelolümpiaga Lõuna-Koreas.