Eesti tahab Venemaalt ära võetud laskesuusatamine MK-etappi endale

Laskesuusatajad Ruhpoldingus (Foto: AFP/Scanpix)

Jõulude eel otsustasid rahvusvaheline suusaliit (FIS) ja laskesuusaliit (IBU) alustada sanktsioone Venemaa vastu, määrates mitmele sportlasele ajutise võistluskeelu ja võttes ära tuleva aasta märtsis Tjumenis toimuma pidanud MK-etapid, kirjutab Delfi.

Otepää murdmaasuusatamise MK-etapi korraldaja Jaak Mae teatas, et Eesti suusaliit ei kannata kahe MK-etapi korraldamist ühel aastal – veebruaris juba koguneb maailma paremik enne Lahti MM-i Otepääle. „Kuna tegu on MK-sarja finaaliga, toimub kolm võistlust ning korraldajal peab olema finantse auhinnaraha väljamaksmiseks ning telepildi tootmiseks. Sponsoreid on niigi raske leida ning nõnda kiiresti eelarvet kokku ei saa.”

Seega ei hakka Eesti suusaliit taotlemagi endale Tjumeni etappi, mille pärast on asunud võitlusse soomlased ja norralased ehk Kuusamo ja Trondheim.

Laskesuusatajad tooksid Tjumeni võistluse rõõmuga Otepääle, paraku on IBU tehnilise komitee liige Kristjan Oja veendunud, et neile seda ei anta. „Samadel kuupäevadel korraldame IBU karikavõistlust, seega on kõik vajalik kenasti paigas,” selgitas Oja, kuid lisas, et rahvusvaheline alaliit võistlusi vahetama ilmselt ei hakka.