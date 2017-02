ERR Hochfilzenis | Talihärm: tahan senist parimat tulemust parandada

Enne homme Austrias Hochfilzenis algavaid laskesuusatamise maailmameistrivõistlusi kuu aega USA-s olnud Johanna Talihärm ei tegelenud uuel mandril pelgalt treenimisega.

"Ma olen USA-s päris palju võistelnud," ütles Talihärm ERR-ile. "Vahepealse kuu ajaga on nii palju muutunud, et pean siin Austrias kõigile ütlema "oi, pole sind ammu näinud". Muu kõik on sama."

Talihärmi jaoks pole vahet, kus võistelda. "Ma ei tea, kas on olemas sobilikud või mittesobilikud rajad," mõtiskles Talihärm. "Arvan, et Hochfilzeni rajad sobivad mulle. Eelmisel aastal sai need mitu korda läbi sõidetud ja seetõttu tunnen neid hästi. Kõige keerulisemaks kohaks on siin vast väike tõus enne tiiru."

Talihärmi senine parim saavutus maailmameistrivõistlustel on 39. koht, mille ta sõitis välja kaks aastat tagasi. "Eesmärgiks on see tulemus üle sõita," ei varjanud Talihärm.