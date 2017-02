ERR Hochfilzenis | Indrek Tobreluts: loodan homme Eesti hümni kuulda

Kolmapäeval jätkub kahe puhkepäeva järel Hochfilzenis toimuv laskesuusatamise MM, kui kavas on naiste 15 km tavadistants. Eestil lähevad koondise peatreeneri Indrek Tobrelutsu sõnul rajale Johanna Talihärm, Kadri Lehtla ja Kristel Viigipuu.

"Ootused on sellised, et loodaks kuulda Eesti hümni homme... aga siin peab Kaisa Mäkäräinen meid aitama," viskas Tobreluts intervjuus ERR-ile nalja. "Meie teeme nii hästi, kui oskame. Eks homne päev näitab."

Ühe võimalusena oli ka see, et ennast halvasti tundnud Lehtla asemel läheb rajale hoopis meie naiskonna neljas liige Meril Beilmann, kuid erinevatel põhjustel jäi see vangerdus ikkagi tegemata.

Meeste 20 km distants leiab aset neljapäeval ning seal on ühe möödalasu hinnaks üks trahviminut, mis võimaldab puhta laskmise korral ka eestlastele kõrgete kohtade heitlusse sekkuda.

"Laskmine on sellise võistluse puhul olulisem kui sprindis ja tagaajamises. Meestest lähevad rajale Kauri Kõiv, Roland Lessing ja Rene Zahkna," avaldas Tobreluts.

Ta lisas: "Tähtis on sellel võistlusel säilitada külma närvi. Kõik mehed on võimelised väga hästi laskma, aga nagu need maailmameistrivõistlused on näidanud, siis tehnilised oskused ei ole kõige tähtsamad ja peamine, et vaimne pool vastu peaks."

Veel pole päriselt tuhmunud ka võimalus, et 19. veebruaril sõidetavas meeste 15 km ühisstardis võib üks Eesti mees peale saada. Hetkel on Kauri Kõiv kuuendaks varuvõistlejaks ning seal pingereas tõusmiseks oleks vaja tavadistantsil teha väga hea tulemus.