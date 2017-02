ERR Hochfilzenis | Roland Lessing: nägin, et tuleb kehv lask, aga ei saanud sõrme päästikult

Hochfilzenis toimuval laskesuusatamise MM-il pääses meeste 20 km tavadistantsil eestlastest 30 parima sekka Kauri Kõiv. Rene Zahkna sai 45. ning Roland Lessing 48. koha.

„Viimases püstitiirus oleks võinud nulli lasta, aga ei lasknud," tunnistas Lessing ERR-ile. "Kolm ei ole ka minu kohta kõige hullem. Püsti olid täielikud oma vead. Nägin, et tuleb kehv lask, ei saanud näppu pealt ära ja läks.“

„Ma ei ole siin esimese suurusjärgu täht,“ naeris Lessing. „Saab paremini, aga see vorm, mis jaanuari keskelt on tulnud, on püsinud.“

Kas teatesõiduks jäi purakas sisse veel? „Teatevõistlus on ikka noorte poiste sõit, see on minu jaoks liiga lühike. Ma annan absoluutselt endast parima ja teen, mis suudan.“