17-aastane Eesti laskesuusataja võitis Euroopa noorte olümpiafestivalil hõbemedali

Kristo Siimer autasustamisel. (Foto: EOK)

Lasketiirudes ühel lasul eksinud 17-aastane Siimer kaotas puhtalt lasknud Tšehhi sportlasele Vitezslav Hornigile 15,5 sekundiga ja edestas kaks möödalasku teinud ja pronksi võitnud venelast Mihhail Pervušinit 0,3 sekundiga.

Siimer ütles, et hommikul rajale minnes oli plaan sooritus edukalt teha. "Plaan oli õigesti ja rahulikult lasta 0-0, aga tuli 1-0. Ikkagi väga hea sooritus. Esimene ring oli raskem – tundsin, et pole väga jõudu. Teine ring läks juba paremaks ja kolmandal ringil sai juba sooja sisse."

Seisu ta võistluste ajal ei teadnud. "Läksin, sõitsin ja finišis nägin, et tabloole tuli number 1. Peaaegu lõpuni püsis see seal ja siis lõpuks läks ikka tšehh mööda," rääkis Siimer.

Siimeri treeneri Anti Kuulmata sõnul oli see oodatud medal. "Kristo on sel hooajal häid sõite teinud ja ma tõesti lootsin, et ta tuleb medalile, aga millisele medalile, seda ei teadnud," ütles Kuulmata.

Samas meenutas ta, et vähemalt võistluspäeva hommik medaliks suurt lootust ei andnud. "Hommikul enne võistlust tehtud pealelaskmisel olid kõik poisid suhteliselt liimist lahti ja pealelaskmist vaadates mul küll erilist tunnet polnud, et siit võiks täna medal tulla. Aga võistluste käigus läks kõik paika. Kui Kristo poleks lamades laskmisel ühte viga teinud, siis ta oleks ära võitnud. See oli väga napp, millimeetri küsimus, aga nii see läheb," rääkis Kuulmata.

Õnnestunud võistluse tegid eestlastest ka Robert Heldna ja Marten Aolaid. Heldna tegi kaks möödalasku ja kaotusega võitjale 57,1 sekundit teenis 10. koha ning Aolaid platseerus ühe möödalasu ja kaotusega võitjale 1.13,5 minutit 11. kohale.

Neljanda Eesti koondislasena oli võistlustules Mart Všivtsev, kes kolme möödalasu tõttu ei suutnud täna paremat 24. kohast (+2.28,0). Kokku oli poiste 7,5 km laskesuusatamise sprindidistantsil stardis 51 sportlast.

"Siin on üldiselt väga raske. Oleme esmakordselt sellises situatsioonis, et elame umbes 2000 m kõrgusel ja võistleme 1700 m peal. Tavaliselt on vastupidi – majutus on allpool ja võistlus ülevalpool. Võib tekkida probleeme taastumisega," nentis Kuulmata.

Esmaspäevast laupäevani Türgis Erzurumis toimuval talvisel Euroopa noorte olümpiafestivalil on Eesti koondis esindatud 19 sportlasega viiel alal – laskesuusatamine, murdmaasuusatamine, mäesuusatamine, suusahüpped ja iluuisutamine. Olümpiafestivalil võistlevad 14-18-aastased sportlased.