Rene Zahkna (Foto: Joosep Martinson)

Täna kell 16.05 alustab ETV2 otseülekannet laskesuusatamise maailma karika etapilt Anterselvas, kus kavas on meeste 4 x 7,5 km teatesõit.

Haaravad teatesõidud on alati üllatusterohked. Seejuures on just Anterselvas hästi esinenud ka Eesti teatemeeskond, eelmisel aastal saavutati kõrge 10. koht.Kuidas läheb tänavu?

Ülekannet kommenteerivad Maarja Värv ja Priit Viks.