ERR Hochfilzenis | Pika pausi järel võistlenud Beilmann: hommikul ärgates oli üllatus suur

Austrias Hochfilzenis toimuvatel laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel sai Eesti naiste 4x6 km teatesõidus 22 osaleja seas 19. koha.

Kadri Lehtla tõi eestlannad avavahetusest 20-ndana. Meril Beilmann andis käest kaks positsiooni, kuid Johanna Talihärm tõstis Eesti 18. kohale. Kristel Viigipuu sai sõita ühe ringi, aga siis püüti ta liidrite poolt ringiga kinni ja eestlannad võeti rajalt maha.

Vigastuspausilt naasnud Beilmann tunnistas, et kõik jõuvarud jäid rajale. "Andsin endast parima," ütles Beilmann ETV-le. "Võistlupaus oli pikk ja rajaolud rasked. Siin on koguaeg päike paistnud ning seetõttu oli hommikul üllatus suur, kui lumesadu nägin. Siiski on mul hea meel, et rajale pääsesin, sest oli karta, et sel talvel ma ei võistlegi. Kõik on läinud üllatavalt hästi, kuid kümnekuuline võistluspaus on oma jälje jätnud." Beilmann lisas, et loodetavasti jätkub ta hooaeg nüüd IBU karikasarja etappidega.

Talihärm tunnistas samuti, et olud olid rasked. "Hea sõit keerulistes oludes," võttis ta enda esinemise ühe lausega kokku. "Lamadestiiruga ma päris rahul ei ole, kuid püstitiir õnnestus. Sõita oli raske, sest prillid läksid lumiseks. Kui prillid eest ära võtsin, siis aga ei näinud üldse midagi."

Koos soomlanna Kaisa Mäkäräineniga rajale pääsenud Viigipuu püüti liidrite poolt ringiga kinni ning eestlanna pidi pärast esimest tiiru võistluse pooleli jätma. "Mäkäräineniga pole võimalik sammu pidada," tõdes Viigipuu. "Sain ühe ringi siiski ära teha ja kuigi pidin tiirus ühte lisapadrunit kasutama, läks normaalselt."