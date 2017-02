ERR Hochfilzenis | Rene Zahkna: laskmine jääb väga-väga kripeldama

Laskesuusatamise MM-il sai Kauri Kõiv meeste 20 km tavadistantsil parima eestlasena 30. koha. 50 parima hulka mahtusid ka 45. koha saanud Rene Zahkna ning 58. koha saavutanud Roland Lessing.

"Laskmine jääb ikka väga-väga kripeldama, eriti just viimane lask," tunnistas Zahkna intervjuus ERR-ile. "Iseenesest oli väga okei lasta, tiiru minnes ei olnud tunnet, et nüüd läheb ilgelt raskeks. Ju siis ei ole lihtsalt valmis seda viimast nulli laskma ja sellest on kahju."

"Arvestades, kui raske enesetunne oli, siis selle kohta isegi üllatavalt hea. Ma olen siin väga palju selliseid aeglaseid sõite näidanud, täna oli tunduvalt parem."

Tiitlivõistlusi silmas pidades sisuliselt kaks korda parem koht kui sul eelnevalt olemas on ja punktikoha piirimail? "Piirimail jah, aga punkte selle eest ei anta," sõnas Zahkna. "Järgmine aasta tahaks kindlasti paremini. Kaks trahvi lasin ka see aasta Anterselva individuaalis ja eelmine aasta Ruhpoldingus, selles mõttes päris nii ei ole, et kord aastas ainult tuleb. Üritan järgmine kord paremini saada."

"Teatesõit on ees, nii ütlekski kokkuvõtteks. Segateates oli mees mehe vastu, olime nõrgemate riikide arvestuses, seal tundus hea. MM-i sõidu pool on üllatavalt hea."