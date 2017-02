Roland Lessing enne MM-i: tahan tõestada, et ma pole nurga tagant starti hiilinud

Uuel nädalal algavad Austrias, Hochfilzenis laskesuusatamise maailmameistrivõistlused, mille kannab täies mahus üle ka Eesti Televisioon. Eesti koondise raudvara, 38-aastane Roland Lessing, sõidab olümpiamänge ja maailmameistrivõistlusi arvestades täiskasvanute tiitlivõistlustele juba 19. korda.

Esimest korda maailmameistrivõistlustel 18 aastat tagasi käinud Roland Lessing annab erinevalt enamikest koondisekaaslastest vormile viimast lihvi endale omaselt koduradadel. Kuigi MK-sarja punktikohad on jäänud tänavu veel tulemata, on karjääri vältel 260 MK-starti teinud Lessing ainus koondislane, kelle vormikõver on tulemuste näol liikunud hooaja edenedes aina ülespoole. Selle tõestuseks on eelmisel nädalal Euroopa meistrivõistlustel saadud 12. koht, mis ideaalse laskmise korral oleks võinud asenduda ka kaua ihaldatud medaliga.

"Viimased võistlused siin nädal tagasi Poolas näitasid suhteliselt head seisu. Füüsiliselt ei ole nõrgemaks jäänud ja pigem on seis paremaks läinud. Hea laskmise korral on võimalik täiesti rahuldav tulemus," rääkis Lessing pikemas intervjuus ETV spordisaatele.

Lessingu sõnul tekitab tippkarussellis keerlemine endiselt talle veel palju emotsioone: "Miks ma seda teen? Ma arvan, et ma ei taha olla see varalõpetanud kibestunud sportlane, kes mõtleb, et oh, kus mina ikka omal ajal tegin seda asja, kuigi ma lõpetasin enne õiget lõppu ära. Ma proovin kõik võimalused ja variandid läbi, mis mulle pakutakse. On tulemas olümpiahooaeg ja meil on vaja ka minusuguse tasemega sportlasi, et noorel järeltuleval põlvel oleks, kuhu tulla. Kui me kõik ühe hooga ära lõpetaksime, siis meil kaoksid stardikohad ära maailma karusellist ja noorel sportlasel ei olegi kuhugi tulla."

Mida aeg edasi, seda enam küsib MK-sarjas vanuselt neljas laskesuusataja iseendalt, et kaua veel. Tegelikult ei olnud koondise kogenuima liikme karjääri lõpetamine kaugel Sotši olümpiamängude järgsel 2014. aastal, kuid elu tahtis teisiti. Bernatski juhtumisse mässituna soovis ta vastulause anda tulemuste näol. Õnnestunult, sest kaks aastat tagasi tegi Roland Lessing karjääri parima hooaja. Haigusest räsitud hooaja tagajärjel ei tulnud lõpetamine päevakavva ka eelmisel aastal.

"Elu pakkus 2014. aastal sellise olukorra, et ma pidin veel natukene ennast tõestama. Ma ei tahtnud niimoodi lõpetada, nagu see olukord oleks võinud minust jätta mingi mulje. Ma tundsin, et ma pean tegema veel vähemalt ühe aasta. Nüüd on sellest ühest aastast saanud kolm aastat," selgitas kogenud spordimees.

Järgmisel aastal toimuva olümpia järel loodab Lessing aga karjääri kokku tõmmata, kuid see võib juhtuda ka varem: "Selline eesmärk on võetud, et olümpiamängud veel. Kindlasti ei taha ma olümpiamängudele pääseda neljanda või viienda sportlasena. Siis ma võin rahulikult lubada kellelgi nooremal, et mine, tee ja ole. Ma ikkagi teen siiamaani sporti tulemuste pärast. Kui tõesti on tunne, et vist ei tule sealt midagi, siis võib see otsus tulla ka varem."

"Kõigil sportlastel on (lõpetamise) tingimuseks medal, mida endale jätta. Nüüd ma olen isegi käinud EM-il ja lootnud, et saaks sellegi medali kätte. Medal on see, mis annaks tõelise rahulolu."

Oma sporditeed alustas Roland Lessing Elvas, kus elab tänaseni. 1996. aasta jaanuaris sai temast 17-aastaselt murdmaasuusatamises Eesti noortemeister.

Tema palgapäev suures laskesuusatamises saabus 2009. aasta detsembris, mil eneselegi ootamatult lõpetas ta MK-etapi Pokljukas jälitussõidus poodiumi teisel astmel. 2010. aastal kandis Lessing Eesti delegatsiooni lippu Vancouveri olümpiamängudel. Oma parimaks tulemuseks peab aga 2015. aasta Oberhofi MK-etapi seitsmendat kohta.

Lessing tunnistab, et 38-aastasena on tippsporti tunduvalt raskem teha kui nooremana: "Keha läheb kuidagi aeglasemalt vormi ja kiirus on oluliselt madalam. Nooremate poistega kiirusharjutusi tehes ei ole mul mingit võimalust. Teisalt suudan ma noorematest poistest ehk suusatempot paremini hoida. Teha on raske, kuid mitte võimatu. Mingid head kolm nädalat kuni kuu olen ma viimastel hooaegadel suutnud ikka saavutada."

Erilise sooja tundega räägib Roland Lessing oma perest, abikaasast ja kahest tütrest, kelle kõrval sport Lessingu elus poodiumile ei mahu. Just aeg perega on ka põhjus, miks laskesuusataja juba aastaid teistest koondislastest eraldi peamiselt kodus treenib.

"Spordilaagrid on hästi pikad ning ainsa sportlasena meie koondisest on mul ka lapsed. Väga lihtne ja loogiline põhjus, sest tahan aeg-ajalt neile õhtujuttu ette lugeda ja nendega mängida. See on kõige suurem väärtus. Ma tean, et mul on maailmas koht, kuhu ma olen väga-väga oodatud," rääkis Lessing.

Vähetähtsaks oma karjääris ei pea Roland Lessing ka lapsepõlves vanemate poolt saadud tugevat distsipliini.

"Ma võisin trenni minna siis, kui töö oli tehtud. Füüsilist liikumist on olnud tohutult. Enne, kui hein ei olnud rõhus, ei tohtinud jooksma minna. Enne, kui puud ei olnud lõhutud, ei saanud suusatama minna. See oli tol hetkel väga tüütu kohustus. Täna ma olen ülimalt tänulik, et ma olen pidanud seda tegema."

Hochfilzeni MM-il tahab vanameister endale tõestada, et ta kuulub veel ka praeguses vanuses maailma tippudega samale rajale: "Tahan tõestada, et ma jätkuvalt ei ole kuskilt nurga tagant sinna starti hiilinud ja mind on koondisesse valitud. Tahaks pihta lasta. Loodan, et meeskond õnnestub suusa valikuga ja määrimisega. Tahan olla väärikas konkurent maailma laskesuusatajatele."