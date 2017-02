Ilkka Luttunen: meeste suusakiirus on hea ja tulemuse otsustab laskmine

Laskesuusa maailmameistrivõistlused Austrias, Hochfilzenis jätkuvad kolmapäeval naiste tavadistantsiga.

Eesti naiskonna liikmed pole Hochfilzenis veel oodatud tulemusi näidanud, kuid hea võimalus on selleks kolmapäeval 15 kilomeetri tavadistantsil. Eestlannadest lähevad starti Johanna Talihärm, Kristel Viigipuu ja Kadri Lehtla.

"See tiir on siin päris keeruline tiir. Arvan, et kõikide naiste peale tuleb päris palju eksimusi. Arvan, et mõni üksik eksimus on lubatud, aga ideaalis üritaks ka neid vältida," selgitas Talihärm intervjuus ETV-le. "Olen teada-tuntud aeglane alustaja. Kui on pikem distants, vast saab siis lõpupoole paremini käima."

Meie meestest on parimas hoos Kauri Kõiv, kes mõlemal kavas olnud individuaaldistantsil teeninud punktikohad. Tavadistantsil on aga laskmisel eriti suur tähtsus ning just tegutsemine lasketiirus on Kõivul viimastel võistlustel läinud tõusvas joones.

"Eriti tähtis laskmine siin on. Samas, oleneb täiesti oludest. Kui mõtleme eelmise aasta Oslo peale, kus on kerge tiir allamäge, seal lastakse palju nulle. Siin tuleb neid eksimusi tunduvalt rohkem," arvas ka Kõiv.

Eesti koondise füüsilise ettevalmistusetreener, soomlane Ilkka Luttunen, on sportlaste arenguga rahul ja loodab, et just Kauri Kõiv, Roland Lessing ja Rene Zahkna suudavad oma hiljutistest edusammudest vormida MM-il ka väga hea tulemuse.

"Olen positiivselt meelestatud ja seda põhjusega. Poistel on head võimalused. Rolandi, Kauri ja Rene hea sõidu otsustab laskmine. Suusakiirus on hea, viimaste aegade tulemused on olnud lubavad ja võimalused heaks tulemuseks on olemas," kommenteeris soomlane.

Naiste 15 kilomeetri tavadistantsile saab otseülekandes kaasa elada kolmapäeval kell 15.20 ETV-s ja ERR-i spordiportaalis.