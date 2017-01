Indrek Tobreluts: Zahkna tegi lasketiirus hea soorituse

Rene Zahkna (Foto: Joosep Martinson)

Teise koha noppis lasketiirudes samuti kindlat kätt näidanud austerlane Julian Eberhard (+18). Poodiumi kolmanda koha hõivas norralane Emil Hegle Svendsen (+39,7), kes samuti lasi puhtalt.

Eestlased pühapäeval toimuvasse jälitussõitu ei pääsenud. Lamadestiiru järel trahviringile läinud Rene Zahkna lasi püstitiirus puhtalt ning sai kokkuvõttes 69. koha (+2.39,2). “Renel jäi lamadestiirus üks üles, sellise ilmastiku kohta oli tal aga laskmine hea. Ta lihtsalt hindas tuulesuunda valesti ja tegi paranduse valele poole, aga iseenesest oli hea sooritus,” jääb Tobreluts hoolealuse laskmisega täna rahule. “Poisse paneb muretsema see, et sõidukiirus pole paranenud piisavalt kiiresti. Põhjus on ju teada, et haigusest paranemine võtab aega ja kiirus kohe ei taastu,” sõnas Tobreluts.

Kalev Ermits sai täna 93. koha (4+0; +3.43,0), Martin Remmelgule 106. koht (3+2; +4.51,3).