Eesti jalgpallikoondislase Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli peatreener Jürgen Klopp avaldas Norra telekanalile TV2, et on suur talispordi-, eelkõige laskesuusafänn ja tema eriline lemmik on laskesuusatamise elav legend Ole Einar Björndalen.