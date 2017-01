Eesti läheb MM-ile üheksa laskesuusatajaga

Rene Zahkna (Foto: Joosep Martinson)

Treenerite otsusega esindavad Eestit MM-il Rene Zahkna, Kalev Ermits, Kauri Kõiv, Roland Lessing, viienda mehena on MM-i meeskonda nimetatud Martin Remmelg. Naistevõistkonnas on Johanna Talihärm, Kadri Lehtla, Kristel Viigipuu ning teatevõistluseks liitub naistekoondisega Meril Beilmann.

Beilmannil diagnoositi suve lõpus reieluukaela murd, mistõttu on esimest hooaega naistekoondises oleva sportlase senine hooaeg möödunud võistlusradadest eemal taastusravi tähe all. Kuna aga Beilmanni taastumine ja treeningud on läinud plaanipäraselt, võimaldab see praeguste plaanide kohaselt 21-aastasel laskesuusatajal naiste teatevõistluseks koondisega liituda.

Enne MM-i asub Eesti naiskond rahvuste karika arvestuses 21. kohal. Meeste arvestuses ollakse 19. kohal. Rahvuste karika kohtade alusel määratakse hooaja lõpus olümpiakohad, lisaks ka järgmise hooaja MK stardikohtade arv riigi kohta. Et olümpiamängudel saaks teatenaiskonna ja -meeskonna välja panna, tuleb mõlemas arvestuses teenida minimaalselt 20. koht.

Laskesuusatamise MM-ile saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.