Indrek Tobreluts: küsimusi on rohkem kui vastuseid ja hetkel lahendust ei ole

Saksamaal, Oberhofis toimuval laskesuusatamise MK-etapil pidid kõik reedel 7,5 km stardis olnud Eesti naist lõpetama pettununa, kuna parimana jäi Kadri Lehtla alles 69. kohale. Eesti koondise treeneri Indrek Tobrelutsu hinnangul on meie naiste seis väga keeruline ning konkreetseid lahendusi asjade arenguks hetkel ei olegi.

"Kahjuks nii on, et Kadri (Lehtla) sai täna 69. koha ja Kristel (Viigipuu) 88. ja Grete (Gaim) 89. Hetkel ma ei oskagi seletust anda, mis toimus," sõnas Tobreluts ERR-ile. "Kadri on siin juba mitu eelnevat päeva kurtnud, et seisund ei ole kõige parem ja tunneb energiapuudust. Raske öelda, millest see tingitud on."

"Hetkel on küsimusi rohkem kui vastuseid. Siin paari kolme päevaga enda funktsionaalset seisundit on päris raske parandada. Ega meil midagi muud üle ei jää, kui tegutseme rahulikult edasi ja vaatame, mida tulevik toob. Siin lahendust hetkel ei ole, mis meid rajal mõne päevaga minuti kiiremaks aitaks."

Tobrelutsu sõnul on vaatamata raskustele vaja igal juhul üritada teatenaiskond välja panna, et teenida üliolulisi punkte rahvuste karika arvestuses.

"Igal juhul on see seda väärt. Me peame hoidma oma 21. positsiooni. Ees on 60 punktiga Sloveenia, mis tähendab, et teatevõistlusel osaleda oleks meil kindlasti vaja. Sloveenia teatesõidus ei osale ja isegi viimase koha puhul saaksime piisavalt rahvuste karika punkte, et Sloveeniast mööda minna," selgitas Tobreluts.

"Stardis peaksime kindlasti olema, aga vaatame... Meil on keeruline võistkonda üldse kokku saada. Vaatame, kas saame terveid tüdrukuid neli üldse kokku järgmiseks etapiks."