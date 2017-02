Svendsen teadvusekaotusest: see oli hirmutav

Emil Hegle Svendsen (Foto: TASS/Scanpix)

36. koha saanud ning ühtlasi MK-sarjas kaheksandaks langenud Svendsen jäi finišijoone ületamise järel lumele lebama ning suutis arstide ja koondise taustajõudude abiga tõusta alles kümne minuti pärast.

"See, mis juhtus, oli hirmus," tunnistas Svendsen NRK-le. "Kui sinu ümber on nii palju inimesi, ei saa sa palju mõelda. Samas oli see ka veidi piinlik, sest teised seisid seal ja tähistasid medalivõite."

Svendsen pidi juhtumi tõttu pühapäevase jälitussõidu vahele jätma, kuid Norra alaliit kinnitas, et neljapäevasel tavadistantsil on mees taas võistlustules. "Ma olen valmis võistlema," lisas Svendsen.

Norra koondise arsti Petter Sörenseni sõnul kukkus Svendsen kokku langenud vererõhu ning tõusnud õhutemperatuuride ühise tulemusena.

"On oht, et see võib jälle juhtuda, kuid tuleb lihtsalt edasi võistelda," tunnistas Svendsen. "Peab meeles pidama, et ma olen läbinud hulgaliselt sõite, kus midagi sellist pole juhtunud."