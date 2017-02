ERR Hochfilzenis | Björndalen: võlgnen poole oma medalist Darjale

Laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel Hochfilzenis jõudis sel hooajal esimest korda poodiumile vanameister Ole Einar Björndalen, kes võitis meeste 12,5 km jälitussõidus pronksmedali. 43-aastase norralase medalivõidule aitas kõvasti kaasa ka tema abikaasa, valgevenelanna Darja Domratševa hõbemedal naiste jälitussõidus.

Björndalen ja Domratševa abiellusid mullu juunis, 1. oktoobril sünnitas Domratševa tütre Xenia ning juba jaanuaris naasis ta MK-karussellile. Naiste 10 km jälitussõidus alustas ta 27. kohalt, kuid läbis kõik tiirud puhaste paberitega ja lõpetas teisena, kaotades maailmameistriks tulnud Laura Dahlmeierile 11,6 sekundiga.

"Fantastiline. Darja tegi täna fantastilise sõidu. Olin tema üle nii rõõmus, sest tal on sel hooajal raske olnud. See on tema jaoks täiesti uus olukord, minu jaoks muidugi ka, aga tal on palju raskem kui mul ja ta on ikka nii tugev," sõnas karjääri 45. MM-medali võitnud Björndalen ERR-ile. "Ta hoidis pea külmana, et selline võistlus teha. Fantastiline!"

Kas abikaasa medal oli motivatsiooniks? "Muidugi, olin enne võistlust nii motiveeritud! Olen tema üle veel õnnelikum kui enda sõidu üle," tunnistas Björndalen.

Seega võlgned ehk pool enda medalist temale? "Alati!" vastas laskesuusatamise elav legend naerulsui.