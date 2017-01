TÄNA OTSE | Laskesuusatamise MK-etapp Anterselvas algab naiste 15 km distantsiga

Laskesuusatamine (Foto: AFP/Scanpix)

Otseülekanne algab kell 15.05 ning kommenteerivad Maarja Värv ja Karel Kulbin.

Eestlannasid on stardis kolm - number 73 all läheb rajale Kadri Lehtla ning veel on võistlemas Kristel Viigipuu (79) ning Grete Gaim (89).