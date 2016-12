Laskesuusatamise MK-etapp ja noorte MM viidi Venemaalt minema

Laskesuusatajad (Foto: TASS/Scanpix)

Eile teatasid Tšehhi ja Suurbritannia koondised, et boikoteerivad Tjumenisse planeeritud MK-etappi. Boikoti ajendiks oli kurikuulus McLareni raport, mis paljastas Venemaal lokkava riikliku dopingusüsteemi ning süüdistab 31 Venemaa sportlast 2014. aasta Sotši taliolümpiamängudel dopinguproovidega manipuleerimises.

Tšehhi Laskesuusaliit (CBU) avaldas avalikus kirjas, et nad on oma koondise eemaldanud kõigilt Venemaal toimuvatelt võistlustelt, kuni Rahvusvaheline Antidoping (WADA) on Venemaa Antidopingu (RUSADA) dopinguvabaks tunnistanud.

Suurbritannia Laskesuusaliidu (BBU) sõnul on nad boikoti näol vastu võtnud üksmeelse otsuse ning see on vastuseks „Venemaa sportlaste ajupestud, petlikele ning ebaausatele kommentaaridele selle kohta, et McLareni raporti tulemused on poliitilise, mitte sportliku tagapõhjaga.“

Lisaks Tšehhile ja Suurbritanniale on ka Norra nõudnud, et rahvusvaheline alaliit IBU eemaldaks Venemaalt kõik korraldusõigused, kuni kõik sealsed protseduurid on „puhasteks“ tunnistatud ning McLareni raportis välja toodud sportlased võistluskeelu saanud.

Eilsel IBU koosolekul määrati ka kahele dopinguga patustanud venelasele võistluskeeld ning 29 raportis mainitud sportlast uuritakse veel täiendavalt.