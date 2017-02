ERR Hochfilzenis | Oja dopingureeglite muudatustest: kõigi eesmärk on sport puhtaks saada

Rahvusvaheline Laskesuusatamise Föderatsioon (IBU) pidas päev enne tänavuse MM-i algust võistluspaigast Hochfilzenist mõne kilomeetri kaugusel Fieberbrunnis erakorralise kongressi, kus arutleti dopingureeglite karmistamist.

Jaanuari lõpus esitasid sportlased IBU-le endapoolsed ettepanekud, kus sooviti võistluskeelu pikendamist kaheksale aastale, rahatrahvide suurendamist ja riikide stardikvootide vähendamist, kui nende sportlane on keelatud ainetega patustanud. Kirja tõttu otsustaski IBU kokku kutsuda erakorralise kongressi, vastasel juhul tulnuks võimalikud muudatused arutelu alla alles järgmisel plaanipärasel kongressil 2018. aasta sügisel.

"Juba peale Sotšit üles kerkinud dopinguskandaalide peale reageerisid sportlased väga intensiivselt ja sportlaskomisjon tegi IBU juhatusele kirja, kus palusid asja arutada. Koht, kus seda lahendada, ongi IBU-l kongress. Päevakorras oli kolm küsimust: pikendada patustanute karistusaega kaheksale aastale, määrata alaliitudele, kus on rikkumine toimunud, kuni miljon eurot trahvi ja kolmandaks kvalifikatsioonikohtade äravõtmine nendelt riikidelt," selgitas ligi kuus tundi kestnud kongressil viibinud Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni peasekretär Kristjan Oja ERR-ile.

"Kongress oli õige koht, kus seletada, mis on võimalik IBU sees lahendada ja mis on vaja kooskõlas WADA koodeksiga lahendada. Sportlaste komitee poolt üks küsimus, mis puudutas määrata karistus kaheksa aastat, ei ole IBU kongressil võimalik otsustada, sest need karistused on määratud sportlastele, pole vahet, kas see on laskesuusatamine, kergejõustik või mingi muu ala," jätkas Oja. "Karistused on määratud WADA koodeksi järgi, need on määratud ühesugused ja kehtivad kõigile. Mida IBU juhatus saab nüüd teha ja ka rõhutati kongressil, on kutsuda kokku komisjon, kes vaatab asjad üle ja siis lähiajal tehakse IBU-poolne ettepanek WADA-le."

Ülejäänud karistused – rahatrahvi suurendamine ja stardikvootide ülevaatamine – jäävad IBU töörühmade välja mõelda, kuidas need lahendada? "Jah, siin on tegemist IBU konstitutsiooni- ja distsiplinaarreeglitega, need saab määrata IBU. Kuid see ei toimu ka üleöö, need karistused on vaja väga üksipulgi üle vaadata," sõnas Oja. "Mis puudutab rahatrahve ja nende suurendamist, on suuresti IBU juhatuse otsustada, kuid mis puudutab kvalifikatsioonikohtasid, on natuke keerulisem ja tehnilisem küsimus, see suure tõenäosusega on kevadel IBU tehnilise komitee koosoleku päevakorrapunkt, tuleb välja töötada, mismoodi see täpselt toimima hakkaks."

Eesmärk on uued reeglid järgmise hooaja alguseks sisse viia? "Jaa. Kaksipidi arvamust pole, kõigi eesmärk on see sport puhtaks saada," kinnitas Oja, kes on ka ise IBU tehnilise komitee liige.