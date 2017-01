Indrek Tobreluts ootab Mäkäräineni võitu ja eestlannadelt head esitust

Täna kell 15.05 alustab ETV2 otseülekannet Saksamaal Oberhofis toimuvalt laskesuusatamise maailma karika etapilt, kus kavas on naiste sprint. Eesti sportlasi läheb rajale kolm: Kadri Lehtla (numbri all 57), Grete Gaim (66) ja Kristel Viigipuu (83).

„Meie tüdrukud võiksid teha sellise sõidu, et mul oleks homme naiste võistluse ajal põhjust pikksilm tiiru kaasa võtta,“ sõnas Eesti koondise treener Indrek Tobreluts ERR-ile.

„Aga muud maailma silmas pidades - ma arvan, et samad nimed, kes on kolmel esimesel etapil ees figureerinud. Loodame, et Kaisa Mäkäräinen võtab oma esimese võidu sellel aastal, aga kindlasti sekkuvad kõrgesse mängu prantslannad, itaallannadest (Dorothea) Wierer. Kindlasti ka (Gabriela) Koukalova."

"Muu maailm tunneb huvi Darja Domratševa vastu, kes üle pooleteise aasta teeb oma esimese stardi ja läheb rajale numbri 50 all. Saab näha, milleks ta võimeline on."

Eile toimunud meeste sprindis jäi sellel hooajal esimest korda poodiumilt välja MK-sarja valitsejast prantslane Martin Fourcade. "Täna on ilmastikuolud stabiilsed ja sellist üllatust, nagu eile meeste esikolmik oli, naiste seas kindlasti ei tule," arvas Tobreluts. "Need, kes on kiired rajal, saavad ka lasketiirus stabiilsetes ja heades ilmastikuoludes hästi hakkama. Ma arvan, et suuri üllatusi ei sünni."