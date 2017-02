ERR Hochfilzenis | Zahkna: panin kõige raskema tõusu peal endast kõik välja

Eesti nelik lõpetas täna Austrias Hochfilzenis laskesuusatamise MM-i avanud segateatesõidu 21. kohaga. Eesti koondise kolmandat vahetust sõitnud Rene Zahkna tundis ennast suusarajal hästi, kuigi lamadestiirus tuli tal ka kerge värin sisse.

Kuidas ise tänase võistlusega rahule jäid, lamades kiire laskmine ja tuli varusid võtta, püstitiirus töö kiire ja korralik? "Esimesel ringil läksin Bulgaaria ja Poolaga põhimõtteliselt koos, Bulgaaria vend tegi mulle tempot ja suusk oli nendest kindlasti üle," sõnas Zahkna intervjuus ERR-ile. "Esimesel ringil tulin laskma ja ma polnud nii väsinud kui ma tavaliselt lamadestiirus olen. Sellest olenevalt tuli ka värin sisse. Oleks esimene ring füüsiline koormus suurem olnud, poleks ka värinat olnud. Panin varupadrunid sisse, aga ma lihtsalt ei julgenud seda lasku teha. Pole kaks-kolm aastat sellist asja olnud."

"Suusad olid super ja teine ring tundsin, et võiksin vedada, aga mõtlesin, et las teevad ise tööd, kaua ma ikka – lähen ette, liikumiskiirus oluliselt ei muutu ja väsin ise ära. Olin nii kaua taga kui võimalik, püsti lastes tuli null, kuigi väga kontrollitud null ei olnud – olin väga lähedal sellele, et oleks pidanud varupadruneid kasutama,“ tõdes Zahkna.

"Viimasel ringil panin kõige raskema tõusu peal kõik välja. Vahetuse andsin nii, et olin kolmese pundi ees, Poola oli kohe järgi. Nii palju kui tean, lasi Kauri kaks varu ja suusk oli ka temal hea – vedas seda punti, kellega sõitis.“

Kas tänane võistlus sisendas kindlust ka edasise osas – tundub, et vorm on MM-i ajaks hästi timmitud? "Nii ja naa, on lihtsalt nii välja kukkunud," sõnas Zahkna. "Eks see üks sõit ei anna vormist mingit ülevaadet. Kellega ma siin võistlesin, kolme võistlejaga. Olulist analüüsi ei saa teha. Sõitsin taga ja suusk oli selgelt üle, aga liikumiskiirus sama. Ma ei ütleks, et füüsiline vorm on hooaja parim. Tuleviku mõttes see start mingit sisemist ärkamist kaasa ei toonud."