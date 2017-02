Koukalova: Vene fännid ähvardasid meie toidu sisse keelatud aineid sokutada

Gabriela Koukalova (Foto: ITAR-TASS/Scanpix)

Austrias Hochfilzenis toimuval laskesuusatamise MM-il on lisaks võistlustele palju kõneainet pakkunud ka doping ning nüüd avaldasid Tšehhi koondislased, et nad on saanud Venemaa fännidelt ähvarduskirju.

Peamiselt on dopingusõda olnud Martin Fourcade’i ja venelaste vahel, kuid ka Gabriela Koukalova ja ülejäänud tšehhid on sel teemal üsna valjuhäälsed olnud ja see ei meeldi Venemaa laskesuusafännidele.

Koukalova rääkis Tšehhimaa väljaandele iDNES, et Vene fännid on ähvardanud tšehhide toidu ja joogi sisse keelatud aineid sokutada. "Seetõttu ei saa me kahjuks süüa kooki ega meile kingitud maiustusi, peame olema äärmiselt ettevaatlikud," sõnas Koukalova. "Kui enda toast lahkun, kontrollin iga kord üle, kas olen ukse lukustanud. Hoiame kõik võtmeid enda lähedal, et riske vähendada."

Tšehhi koondislased kardavad, et kui nad pole ettevaatlikud ja manustavadki teadmatult keelatud aineid, toob see endaga kaasa positiivse dopinguproovi. "Sportlased on saanud ähvardusi, ilmselt seetõttu, et nad on häälekalt dopingu vastu sõna võtnud. Aga keegi meist pole kedagi solvanud, seetõttu on [Vene fännide ähvardusi] raske mõista," tõdes Tšehhi meestekoondise peatreener Michal Malek.

Tšehhi oli üks neist riikidest, kes ei mõistnud, miks Venemaale anti 2021. aasta MM-i korraldusõigus ning Maleki arvates just sellega Vene fännide pahameel enda kaela tõmmatigi. Maleki sõnul on kasutusele võetud igasugused abinõud, vältimaks seda, et kellelgi tõepoolest õnnestub nende sportlaste söögi sisse keelatud aineid sokutada. "Varem saime fännidelt kinke, aga nüüd ei tohi me neilt midagi vastu võtta," lausus Malek.