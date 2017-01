Ermits: täna oleksin kahe trahviga pidanud eespool olema

Oberhofis alanud laskesuusatamise MK-etapi meeste sprindivõistlus pakkus rasketes oludes palju üllatusi. Võitis Julian Eberhard, parima eestlasena sai Kalev Ermits 53. koha.

Alati keeruliste ilmastikutingimustega Oberhofi etapp ei alanud ka tänavu teisiti. Lasketiirus keerutanud tuuleiilid andsid võimaluse üllatusmeestele, kellest pikima õlekõrre suutis tõmmata sarja üks kiiremaid suusatajaid, 30-aastane austerlane Julian Eberhard. Oma karjääri teise MK-etapi võitnud Eberhard eksis vaid korra lamades ja edestas teisena lõpetanud samuti ühe trahvi lasknud Michal Slesingri 10,8 sekundiga.

Poodiumi kolmandale astmele käis tihe võitlus kolme mehe seas. Karjääri teise poodiumi teenis 27-aastane itaallane Dominik Windisch, kes edestas napilt Lukas Hoferit ja Erik Lesserit. MK-sarja üldliider ja detsembrikuu valitseja Martin Fourcade lõpetas kolme trahviga seitsmendana.

Ainsa eestlasena pääses laupäevasesse jälitussõitu tänavuse hooaja esimese individuaalse stardi teinud Kalev Ermits, kes lõpetas kahe trahviga 52. kohal. Head suusakiirust näidanud Roland Lessing oli nelja möödalasuga 67. ja Kauri Kõiv samuti nelja eksimusega 93. "Täna oleksin kahe trahviga pidanud eespool olema," ütles Ermits ETV spordisaatele. "Haigusest taastumine on võtnud rohkem aega, kui ma lootsin. Sõidu poolelt jääbki kogu distantsi vältel üks käik puudu."

Lessingu sõnul osutus esimene tiir tema jaoks keeruliseks. "Lamadestiirus lasin kaks esimest märki mööda. Ülejäänud kolme sihtisin veaga ja need õnnestus tabada," kommenteeris Lessing. "Oleksin pidanud juba alates teisest lasust nii tegema."

Külmetushaigusega võidelnud Kõiv on kindel, et hooaja parimad sõidud on tal alles ees. "Enesetunne on praegu selline nagu ta on," ei varjanud Kõiv. "Siit saab edasi ainult paremaks minna."

Oberhofi etapp jätkub homme, kui kavas on naiste sprindid. Eestlannadest on stardis Kadri Lehtla, Kristel Viigipuu ja Grete Gaim.

Vaata pikemaid intervjuusid siit: