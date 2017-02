ERR Hochfilzenis | Johanna Talihärm: ootan järgmisi võistlusi, kus saab vigu parandada

Austrias Hochfilzenis jätkuvatel laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel võitis naiste 15 km tavadistantsi sakslanna Laura Dahlmeier. Parima eestlannana sai Johanna Talihärm 57. koha.

„Väga raske sõit, väga palav oli," tunnistas Talihärm ERR-ile. "Rada läks järjest pehmemaks ja see ülekuumenemine tuleb kõigil – kes tuleb sellega natukene paremini toime, kes natukene halvemini.“

Talihärm tegi võistluse käigus kaks möödalasku - ühe esimeses lamadestiirus ning ühe teises püstitiirus. „Tiirudes võtsin endale märksõnad," rääkis Talihärm. "Lamades oli sõrm – et ma päästaks ainult sõrmega ja ei liigutaks päästmise hetkel ülejäänud keha, püsti oli lihtsalt ajastus – ma teadsin, et suudan relva õigel ajal seisma panna ja ma pean õigel ajal päästma.“

„Ma olen veel piisavalt noor sportlane ja arvan, et mul on võimalus neid hetki üle teha. Ootan järgmisi võimalusi, kus saab neid vigu parandada. Ma ei jää vigu põdema, pigem üritan järgmine kord paremini teha.“

Suusarajal paistis, et alguses võtad natuke aeglasemalt, siis läheb järjest paremaks, aga tundus, et päris sellist „pakki“ sa ei saanud? „Ega ma alguses ka rahulikult ei võta," kinnitas Talihärm. "Võib-olla sõidad alguses 99 protsendiga, neljas ring on 100 ja viimane 110. Sõit ei olnud kõige hullem, aga kindlasti saab ka palju paremini.“

On see hooaega arvesse võttes selline tulemus, millega võid näo natuke naerule ka lüüa? „Nutma ei pea, seda võib öelda. See hooaeg on olnud mulle oodatust raskem. Kuigi mul on olnud füüsilise vormi osas edasiminek, pole suutnud seda muude stressifaktorite tõttu realiseerida. Tuleb võtta seda, mis meil on – nutma ei tasu minna.“