Viirushaigusest taastunud Kalev Ermits: arvan, et võin minna ässadega rinda pistma

Laskesuusatamise MK-sarja hooaja avaetapil Östersundis küll segateatesõidus kaasa teinud, kuid seejärel viirushaiguse tõttu kuuajalise pausi võtma pidanud Kalev Ermits naaseb sellest nädalast taas MK-karusselli.

"Kodus oli natuke keeruline, detsember oli ilmade poolest päris heitlik, sain palju vihma ja tuult, aga sain mingid trennid tehtud. Arvan, et võin minna ässadega rinda pistma," ütles Ermits intervjuus ERR-ile. "Östersundist tagasi tulles ei teinud ma esimesel nädalal sisuliselt mitte midagi, siis kaks nädalat nokitsesin hästi rahulikult ja nüüd viimasel pooleteisel nädalal olen ka natuke intensiivsust sisse saanud. Tasapisi. Andsin endale aru, et mul oli viirus sees, see oli üsna tõsine lugu ja pidin kindla peale ära taastuma."

Ermits naasis võistlustulle tegelikult eelmisel nädalal, kui osales Eest meistrivõistlustel, kus sai sprindis teise koha ja oli jälitussõidus kuues. "Esimesel päeval sain ilusti sõidukiiruses hakkama Eesti meestega, aga teisel päeval väsisin ära," tõdes Ermits. "Eks ole vähe starte ka olnud. Loodan, et läheb paremaks. Laskmine oli küll eestikatel pigem kehvapoolne, loodan, et seda saan igal juhul veel paremaks."

"Peale jälitussõitu oli paar päeva päris raske, aga viimased paar päeva on jälle kerge jalg olnud," jätkas ta. "Mõned tiirutrennid olen saanud teha. Usun, et läheb asjalikumaks küll olukord."

Ermits sõnas, et on igal juhul valmis MK-sarja naasma. "Eelkõige just Oberhofis tahaks, et saaksin võimalikult palju plekkidele pihta, sõit võiks ka enam-vähem olla, teeks juba midagi kohe ära," lausus Ermits. "Ise loodan, et läheb iga sõiduga üha paremaks. Varasematel aastatel on samamoodi olnud, et mida rohkem starte jaanuaris-veebruaris, seda paremaks läheb."



"Loodan, et kui keegi meist jaanuaris mingi korraliku soorituse teeb, siis teised mehed ka reageerivad ja hakkavad ka ennast natuke kiiremini liigutama," lisas Ermits.

Oberhofi MK-etapil esindavad Eestit lisaks Ermitsale veel Kauri Kõiv ja Roland Lessing, naistest võistlevad Saksamaal Kadri Lehtla, Kristel Viigipuu ja Grete Gaim.

Meeste sprint on Oberhofis kavas neljapäeval, 5. jaanuaril ja naiste sprint reedel, 6. jaanuaril, mõlema võistluse otseülekanne algab ETV2-s kell 15.05.