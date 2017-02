TÄNA OTSE | Laskesuusatamise MM-il toimub raskesti ennustatav meeste teade, stardis on ka Eesti

Hispaanias jätkuval Andaluusia velotuuril on Mihkel Räim saanud kahel esimesel etapil vastavalt 96. (+13.03) ja 80. (+11.01) koha. Täna on kavas 11,9 km individuaalne eraldistart, kus Cycling Academy rattur suuri eesmärke seadnud pole. Kahe viimase etapi lõpp on aga siledapoolne ja seal on Räimel suuremad lootused midagi korda saata.