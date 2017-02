ERR Hochfilzenis | Tobreluts tegi teatavaks 20 km distantsile startivate eestlaste nimed

Laskesuusatamise MM-il Austrias Hochfilzenis sai Kauri Kõiv meeste 12,5 km jälitussõidus 35. ja Roland Lessing 51. koha. Kõiv tegi nelja tiiru peale kaks ning Lessing neli möödalasku.

"Kauri lasi sprindis maksimaalse täpsusega ja jälitussõidus 90-protsendiliselt, millega saab rahule jääda," ütles Eesti koondise treener Indrek Tobreluts ERR-ile. "Kuna pealelaskmise tegi ta positsioonilt 16, aga esimeses tiirus lasi äärmist märki 30, siis mõjutas tuul, mida on sportlasel raske hinnata. Pärast avatiiru tegime korrektuurid, mis kandsid vilja. Viimane eksimus tuli juba väsimuse pealt."

Tobreluts jäi meeste etteastega rahule. "See, et hooaja parimad stardid tehakse maailmameistrivõistlustel, näitab, et võistlusteks oli vaim valmis," lisas Tobreluts.

Nüüd on sportlastel paar vaba päeva. Kolmapäeval võistlevad naised 15 ja neljapäeval mehed 20 km individuaaldistantsil. "Homme on meil puhkepäev ja ülehomme kerge trenn. Võistluseelseel päeval tegutsevad kõik vastavalt enesetundele," lausus Tobreluts ning tegi teatavaks meeste koondise koosseisu pikaks distantsiks. "Starti asuvad Kõiv, Lessing ja Rene Zahkna. Naiste osas on seis veel lahtine."