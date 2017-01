Siim-Sander Vene tegi tugeva Iisraeli klubi vastu hea esituse, kuid võitu ei tulnud

Siim-Sander Vene (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Algviisikus alustanud Vene kogus 8743 pealtvaataja silme all 25 minutiga 18 punkti (kahesed 2/6, kolmesed 3/4, vabavisked 5/5), 4 lauapalli, 3 söötu, ühe pallikaotuse ja ühe isikliku vea. Tema kasulikkuse teguriks oli 20.

Ainsana paistis meie mehest rohkem silma kõik 40 minutit mänginud DeAndre Kane, kes kogus 19 punkti, 8 lauapalli, 4 söötu ja 3 vaheltlõiget ja kasulikkuse teguri 31.

Hapoeli poolel viskasid Curtis Jerrells ja Shawn Jones mõlemad 21 punkti, Lior Eliyahu arvele jäi 19 silma ning endine NBA staar Amare Stoudemire panustas 8 punkti. Sööte jagas ohtralt Yotam Halperin, kellele kogunes neid 11.

G-vahegrupis jätkab Hapoel nüüd ainsana täiseduga, kui on võitnud mõlemad senised mängud. Nižni Novgorodil on üks võit ja üks kaotus nagu ka teisel Venemaa klubil Peterburi Zenitil. Vilniuse Lietuvos rytas on seni võiduta.