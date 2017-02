Endine NBA mängumees eemaldati Knicksi mängult ja arreteeriti politsei poolt

Carmelo Anthony (Foto: USA Today Sports/Scanpix)

Knicksi 115:119 kaotusmängus Los Angeles Clippersi vastu läks 19 hooaega NBA-s pallinud 53-aastane Oakley tülli areeni turvameestega ning viidi pärast mõningast vastastikust tõuklemist toore jõuga oma istekohalt minema ning anti hiljem üle politseile.

Oma pikast NBA karjäärist 10 aastat New York Knicksi särki kandnud Oakley alustas väidetavalt olukorda sellega, et karjus veidi eemal istuva Knicksi meeskonna omaniku James Dolani peale, kellega ta juba mõnda aega on avalikult tülis olnud.

Kui Oakley platsi äärest minema eskorditi olid kohtunikud sunnitud mängu peatama ning rahvas hakkas skandeerima Oakley nime.

Knicks avaldas oma Twitteri kontol hiljem kommentaari: "Charles Oakley tuli täna mängule ja käitus väga vastutustundetult ja solvavalt. Ta eemaldati saalist ning on hetkel New Yorgi politsei poolt kinni peetud. Ta oli suurepärane Knicksi mängija ning me loodame, et ta saab varsti abi."

Blake Griffin viskas võitjate poolel selles mängus 32 punkti, hankis 8 lauapalli ja jagas 5 söötu, DeAndre Jordan kogus 28 silma ja 15 lauapalli. Knicksi kasuks tõi Carmelo Anthony 28 punkti ja 9 lauapalli, Kristaps Porzingis kogus 27 silma ja 6 lauapalli.