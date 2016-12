Warriorsi peatreener Curryst: ta saaks teha paremaid otsuseid

Steve Kerr (keskel) ja Stephen Curry (Foto: USA Today Sports)

„Ma arvan, et ta saab olla veidi targem ja teha paremaid otsuseid,“ sõnas Kerr 11 viskest neli tabanud valitseva liiga MVP Stephen Curry kohta. „Ma ei ole mures tema möödavisete pärast, ma olen mures meie tehtud otsuste pärast.“

Warriors tegi 20 pallikaotust, Curry hingele jäi neist kolm. „Mitmel korral polnud varased pallikaotused isegi tugeva surve tulemus,“ jätkas Kerr. „Söödud selja tagant ja teised rumalad otsused. Me peame mängima lihtsalt ja me räägime sellest kogu aeg, kuid me peame sellest harjumuse tegema.“

Warriors juhtis veel viimasel veerandajal 14 punktiga, kuid külalismeeskond lasi Cavaliersi mängu tagasi. „Meil oli võimalus mäng ära lõpetada,“ tõdes Kerr. „Liiga palju pallikaotusi. Meil oli mängu üle kontroll, kuid ei suutnud viimasel veerandajal seda ära otsustada. Meie jaoks on kohtumise video vaatamine väärtuslikuks tegevuseks, sest me teame, et lasime selle mängu ise käest.“