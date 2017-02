KA Tallinna Kalev mängib nädalavahetusel Audenteses EYBL-i mänge

Carlos Jürgens (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Ainsa Eesti juunioride meeskonnana osaleb selles sarjas Korvpalliakadeemia Tallinna Kalev. Meeskonna koosseisus pallivad peamiselt Tallinna Spordikooli grupi mängijad, lisaks pallurid Audentese Spordigümnaasiumist ja Tartus tegutsevast Erkmaa Korvpallikoolist.

Kõigil mängijatel on varasem EYBL-i kogemus, enamus neist on saanud karastuse ka Eesti meeste meistriliigas. KA Tallinna Kalev juht Eduard Beilinson loodab meeskonnalt oma potentsiaali realiseerimist. „Meie meeskonnas on mitmed noortekoondislased ja mõned neist kannavad ka täiskasvanute sarjas põhimänguraskust,“ lausus Beilinson. „Seetõttu usun, et oleme turniiril võimelised heaks tulemuseks.“

Seniste etappide statistikatabelites hoiab parima punktiviskaja esikohta Carlos Jürgens (keskmiselt 19,75 punkti mängust). Resultatiivsete söötude arvestuses on Jürgens oma keskmise näitajaga (3,75) seitsmes ja efektiivsusnäitaja poolest kuues. Lauapallide arvestuses hoiab Erki Kuhi keskmiselt 6,88 palliga kuuendat positsiooni.

Üldtabeli liider on poolakate SMS PZKosz Wladslawowo, kellel on üheksa võidu kõrval vaid üks kaotus. Võrdselt kaheksa võidu ja kahe kaotusega järgnevad BC Runa ja BC Himki Venemaalt. KA Tallinna Kalev hoiab kohta esikümnes.

Nimetatud esikolmikumeeskondadest näeb eeloleval nädalavahetusel Tallinnas mängimas BC Himkit. Nende ja võõrustajate KA Tallinna Kalevi kõrval asuvad võistlustulle veel kuus konkurenti – grusiinide Georgia, rootslaste BG Lulea, venelaste Peterburi Olimp 97, ungarlaste Basketball Academy Budapest, lätlaste Riia BS DSN ning poolakate BC Asseco.

KA Tallinna Kalevi koosseisus mängivad koduetapil Ilja Stankevitš, Daniel Beilinson, Henry-Sten Vainola, Marcus Merimaa, Robert Roos, Vadim Gurjanov, Carlos Jürgens, Tom Kaldre, Romet Käämer, Erki Kuhi, Kaspar Erik Puusepp ja Renalt Pallum. Meeskonda juhendavad treenerid Aivo Erkmaa ja Jevgeni Gurjanov.

Reedest kuni pühapäevani toimuva EYBL-i U-20 vanuseklassi etapi mängud algavad Audentese spordihoones kõigil päevadel kell 10. Mängude ajakava ja online statistikat saab vaadata veebilehel www.eybl.lv.

KA Tallinna Kalev mängude ajakava :

reede, 24. veebruar

kell 11:30 KA Tallinna Kalev - BJSC DSN Riga (Läti)

kell 17:30 BC Asseco (Poola) - KA Tallinna Kalev

laupäev, 25. veebruar

kell 11:30 KA Tallinna Kalev - Basketball Academy Budapest (Ungari)

kell 19:00 Olimp 97 (Venemaa) - KA Tallinna Kalev

pühapäev, 26. veebruar

kell 11:30 BG Lulea (Rootsi) - KA Tallinna Kalev