VIDEOD | Põhimeheta mänginud San Antonio suutis Memphise vastu visata vaid 74 punkti

Marc Gasol (Foto: USA Today Sports/Scanpix)

Eelmised 27 järjestikust mängu 100 punkti piiri alistanud Spursi ääremängija Kawhi Leonard pidi vahetult enne mängu reievigastuse tõttu loobuma ning Spursi jaoks lõppes sellega kolmemänguline võitudeseeria.

Võitjate poolel viskas Marc Gasol 15 punkti ja hankis 8 lauapalli ning Zach Randolph lisas samuti 15 silma ja ka 6 lauapalli. Spursi edukaim oli 14 punktiga David Lee.

Selles mängus käis väljakul hetke NBA kaks kõige vanemat meest, kui Memphise poolel tõi hiljuti 40-aastaseks saanud Vince Carter 7 punkti, 6 lauapalli ja 4 blokki ja Spursi poolel viskas juulis sama tähiseni jõudev Manu Ginobili 12 silma.

San Antonio jaoks algas selle kohtumisega nende iga-aastane pikk turnee, kus nad mängivad kaheksa mängu seitsmes erinevas linnas ning reisivad selle ajaga 12 000 kilomeetrit.

Kodusaalis nad mängida ei saa, kuna seal korraldatakse rodeovõistlust ning seetõttu on see turnee saanud aastate jooksul nime rodeoreis. Läbi aegade on Spurs suutnud näidata rodeoreisil suurepärast vormi, kui võidetud on 82 ja kaotatud 36 mängu.

Liiga valitsev meister Cleveland Cavaliers (35-15) vajas Washingtonis sealse Wizardsi (30-21) alistamiseks lisaaega ja tippmängijate kangelastegusid. Cavaliersi 140:135 võiduga lõppenud kohtumises kogus Levin Love 39 punkti ja 12 lauapalli, LeBron James lisas 32 silma, karjääri parimad 17 korvisöötu ja 7 lauapalli, Kyrie Irving tõi 23 silma ja Tristan Thompson kogus 22 punkti ja 12 lauapalli. Kaotajate kasuks tõi Bradley Beal 41 punkti, 8 söötu ja 5 lauapalli.

Oklahoma City Thunderi (30-23) staar Russell Westbrook kogus küll 27 punkti, hooaja kõrgeimad 18 lauaplli ja 9 korvisöötu, kuid Indiana Pacersile (29-22) kaotati 90:93. Seejuures viskas Westbrook mängu lõpuhetkedel mööda kaks kaugviset, mis oleks seisu viigistanud ning üldse oli mehe visketabavus väljakult nigel (10/27).

Tulemused:

Indiana - Oklahoma 93:90

New York - Lakers 107:121

Washington - Cleveland la 135:140

Atlanta - Utah 95:120

Detroit - Philadelphia 113:96

Toronto - Clippers 118:109

Minnesota - Miami 113:115

New Orleans - Phoenix 111:106

Denver - Dallas 110:87

Memphis - San Antonio 89:74

Sacramento - Chicago 107:112